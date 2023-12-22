Кримінал

Поліція встановила окупантів, які знущалися з цивільних у Київській області

22 Грудня 2023 16:25
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окупація, поліція

Поліція встановила особи російських окупантів, які катували мешканців Бучанського району Київської області у березні 2022 року.

Про це повідомили у Нацполіції.

Як зазначили у поліції, 19 березня 2022 року росіяни взяли у полон чотирьох мешканців села Здвижівка Київської області, серед них нібито шукали навідника. Там додали, що на момент затримання українців, ті не мали при собі зброї, а також не проявляли агресії. Проте в одного із затриманих знайшли фото російської техніки.

Після цього, за даними поліції, мешканців Здвижівки звʼязали й вивезли у ліс, де окупанти їх почали катувати. Їх понад добу тримали на морозі, потім одного з полонених вивезли у лісосмугу, де спершу його били ногами, а потім облили бензином й імітували спалення. Після знущань всіх чотирьох полонених відпустили.

Поліцейські встановили бригаду, осіб та спецпідрозділи росіян, які катували українців. Це спецпризначенці ОМОН (загін мобільний спеціального призначення) та СОБР (спеціальний загін швидкого реагування) управління Російської гвардії у Красноярському краю РФ. Поліція також визначила росіянина, який віддавав накази про викрадення й катування — це командир спеціального загону швидкого реагування ОМОН ГУМВС Росії у Красноярському краю.

Йому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням і віддані наказу про вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Можливе покарання — позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.


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