Кримінал

Поліція розповіла деталі підриву гранати у Києві
10 Червня 2024 10:30
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київ
Ілюстративне фото / Getty Images

Причиною підриву гранати ввечері 9 червня у Києві став конфлікт між братами через розподіл квартири.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

“Киянину, який вчора підірвав гранату у Шевченківському районі, загрожує до семи років позбавлення волі.

Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири”.

Поліція повідомляє, що чоловіка затримали, йому готують повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами.

Слідчі також клопотатимуть, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою.  

Поліція зазначає, що затриманого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.


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