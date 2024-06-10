Поліція розповіла деталі підриву гранати у Києві

Причиною підриву гранати ввечері 9 червня у Києві став конфлікт між братами через розподіл квартири.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

“Киянину, який вчора підірвав гранату у Шевченківському районі, загрожує до семи років позбавлення волі.

Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири”.

Поліція повідомляє, що чоловіка затримали, йому готують повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами.

Слідчі також клопотатимуть, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою.

Поліція зазначає, що затриманого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.