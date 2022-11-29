Кримінал

Поліція повідомила подробиці вбивства письменника Вакуленка

29 Листопада 2022 16:39
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окупація, ізюм

Російські окупанти розстріляли письменника Володимира Вакуленко з пістолета Макарова. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його словами, слідчі вилучили з тіла загиблого дві кулі.

Поліції відомо, що тіло Вакуленка пролежало на вулиці після вбивства більше місяця.

“23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, “лнр-івці” та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина — провели жорстокий допит з побиттям та відпустили. Наступного дня до їхнього дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою “Z” та силоміць вивезли Володимира Вакуленко. З цього часу живим його ніхто не бачив”, — повідомив Болвінов із посиланням на батька Володимира Вакуленка.

“Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі відомо, що 12-го травня до них звернулися військовослужбовці РФ з вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від с. Капітолівка Ізюмського району”, — додав він.

“Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця”

Поліцейські підтверджують — загиблий під №319 на Ізюмському кладовищі — це Володимир Вакуленко.

Болвінов просить повідомити свідків російських злочинів будь-яку інформацію щодо дій військових РФ.


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