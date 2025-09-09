Поліція показала перші хвилини після авіаудару РФ по Яровій

Поліція оприлюднила кадри перших хвилин після авіаудару росіян по мирних мешканцях у селищі Ярова на Донеччині.

Правоохоронці зазначили, що наразі вдалося ідентифікувати 20 загиблих, серед них 15 жінок віком 54–79 років та 9 чоловіків віком 53–87 років. Дані ще чотирьох осіб уточнюються. Загалом відомо про 24 загиблих і 19 поранених.

Серед постраждалих – 5 чоловіків віком 50–79 років та 14 жінок від 38 до 72 років. У них зафіксовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення та переломи.

Поранених доставили до лікарень Слов’янська, Краматорська та Лиману.