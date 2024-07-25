Поліція перевіряє заяву неонацистського угруповання, яке взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон

Поліцейські перевіряють відео, яке напередодні поширили російські медіаресурси щодо вбивства Ірини Фаріон.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала речниця Національної поліції України Олена Бережна.

“Так, поліція аналізує відео та вивчає його на предмет, чи становить воно інтерес для слідства”, – сказала вона виданню.

Як повідомлялось, націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням взяло на себе відповідальність за вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон.

На опублікованому 10-секундному відео показують кадри з вулиці, на яких чутно жіночий крик та звук пострілу. Також на цьому відео можна побачити автомобілі, схожі на ті, що стояли біля будинку Фаріон у день вбивства.