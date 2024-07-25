Відповідальність за вбивство Фаріон взяло на себе неонацистське угруповання, – Astra 

Націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням взяло на себе відповідальність за вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на сторінку руху.

На опублікованому 10-секундному відео показують кадри з вулиці, на яких чутно жіночий крик та звук пострілу. Також на цьому відео можна побачити автомобілі, схожі на ті, що стояли біля будинку Фаріон у день вбивства.

Astra зазначає, що NS/WP також додає маніфест, написаний російською мовою. У ньому зазначається, що Фаріон – “шкідниця” та “расова зрадниця”. Також вказується, що з цього дня “починається біла революція”.