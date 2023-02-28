Кримінал

Поліція опитала усіх анімешників, планувавших бійку у центрі Харкова

28 Лютого 2023 11:20
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поліція

Поліція встановила та опитала усіх учасників вчорашніх події у центрі Харкова.

Для проведення слідчих дій до підрозділів поліції запрошено 245 осіб, з яких 215 неповнолітніх та 30 повнолітніх. Як повідомляють правоохоронці, серед громадян – 149 хлопців, 66 дівчат та 3 раніше засуджених. У порушників вилучили 17 ножів, кастетів, газових балончиків.

В рамках кримінального провадження проведено близько 100 процесуальних та слідчих дій, у тому числі невідкладні обшуки, призначені судові експертизи. Поліцейські вилучили ножі, кастети, газові балончики.

Щодо батьків неповнолітніх працівники ювенальної превенції склали 72 протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі дії тривають. Проводиться робота з встановлення організаторів масового заходу.

Нагадаємо, учора у центрі Харкова поліція затримала підлітків, які хотіли влаштувати масову бійку. Сутички неповнолітніх планувалисяч у Харкові, Києві та інших містах.

Поліція встановила, що це частина флешмобу з РФ ЧВК “Редан”.

ЧВК Редан – це не військова компанія, а неформали, субкультура прихильникив аніме. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Молоді люди вдягаються у футболки із зображенням павуків і цифри 4, що є відсилкою до аніме Hunter x Hunter.


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