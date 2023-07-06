Поліція Львівщини відкрила справу через зачинені укриття у Львові

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через інформацію про зачинені укриття у Львові під час нічного обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження. Мер Львова Андрій Садовий каже, що біля будинку, куди влучила ракета, укриття працювали.

Про це повідомив повідомлення міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені, – заявив Клименко.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України – Залишення в небезпеці”.

Раніше Садовий заявив, що біля будинку, в який влучила російська ракета в ніч на 6 липня, було робоче укриття, але в ньому під час тривоги перебули 5 людей.

“Наведу простий приклад – тут біля будинків, які зруйновані, є дуже велике укриття. Щоб ви зрозуміли, на час тривоги, там було всього п’ять людей. І люди, які зазнали уражень, це люди, які не пішли в укриття.

Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані”.

Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють”.