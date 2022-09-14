Поліцейські розшукали мешканця Харківщини, який загубився шість днів тому

Зниклого виявили неподалік міста Павлоград Дніпропетровської області. Чоловік шість днів блукав полями й посадками та не міг знайти дорогу.

Як повідомили в поліції, повертаючись до місця мешкання, чоловік сів у автобус, проспав свою зупинку і вийшов лише на кінцевій за 70 км від дому. Телефоном він повідомив близьким про наміри йти додому пішки, однак пізніше телефон розрядився та на зв’язок він більше не виходив.

“Зниклого виявили неподалік міста Павлоград Дніпропетровської області. Чоловік шість днів блукав полями й посадками та не міг знайти дорогу. 59-річний розшукуваний має проблеми з пам’яттю”, – йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники поліції доставили його додому.