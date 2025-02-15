Покровський та Курський напрямки залишаються найнапруженішими: ситуація на фронті за добу

Розпочалась 1088 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу окупанти завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2436 дронів-камікадзе та здійснили 5809 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів:

Миропільське Сумської області;

Вовчанські Хутори Харківської області;

Гуляйполе Запорізької області;

Зелене Поле Донецької області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції українських військ.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.