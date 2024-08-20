Суспільство

Покровський напрямок залишається найгарячішим, – Генштаб
20 Серпня 2024 17:00
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війна
FPV-пілот 58 омпбр / Фото: 58 омпбр

За сьогодні кількість ворожих атак складає 87. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. На даний час у Вовчанську триває два бойових зіткнення.
  • На Куп’янському напрямку шість разів ворог атакував наші позиції. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової й Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи, за підтримки авіації, не припиняють атакувати в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже дев’ять ворожих атак.
  • Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакує поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного, окупанти чотири рази намагались прорвати нашу оборону, скинули на Серебрянку та Верхньокам’янське сім авіаційних бомб.
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Іванівського та Кліщіївки.
  • На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 14. Сьогодні ворог атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, 13 боєзіткнень вже завершено, триває бій.
  • Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 24 атаки противника, десять боєзіткнень ще тривають.
  • На Курахівському напрямку загарбники сім разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки.
  • На Времівському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували позиції українських військ.
  • На Оріхівському ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Новоданилівки, безуспішно.
  • На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки.

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