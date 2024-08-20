Покровський напрямок залишається найгарячішим, – Генштаб

За сьогодні кількість ворожих атак складає 87. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.
- На Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. На даний час у Вовчанську триває два бойових зіткнення.
- На Куп’янському напрямку шість разів ворог атакував наші позиції. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової й Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.
- На Лиманському напрямку ворожі підрозділи, за підтримки авіації, не припиняють атакувати в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже дев’ять ворожих атак.
- Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакує поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного, окупанти чотири рази намагались прорвати нашу оборону, скинули на Серебрянку та Верхньокам’янське сім авіаційних бомб.
- На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Іванівського та Кліщіївки.
- На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 14. Сьогодні ворог атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, 13 боєзіткнень вже завершено, триває бій.
- Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 24 атаки противника, десять боєзіткнень ще тривають.
- На Курахівському напрямку загарбники сім разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки.
- На Времівському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували позиції українських військ.
- На Оріхівському ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Новоданилівки, безуспішно.
- На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки.