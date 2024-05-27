Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80. Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій.

Про це говориться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 19.00.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжуються вже тривалий час. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 25 ударів КАБами. Зокрема дві такі авіабомби застосував по самому Харкову.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на Краматорському – до восьми. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.

На Покровському напрямку наші воїни з початку доби відбивали 21 атаку окупантів. Українським захисникам нелегко, але ситуація контрольована.

На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію й КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбито дев’ять штурмових дій противника. По цих самих селах ворог завдавав також ударів з повітря.

На Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.