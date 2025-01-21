Суспільство

Покровський напрямок: українські штурмовики вибили окупантів з позицій (відео)
21 Січня 2025 14:50
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Кадр з дрона / Скриншот із відео
Кадр з дрона / Скриншот із відео

На Покровському напрямку бійці окремого штурмового батальйону “Скала” зачистили позиції російських військ. Окупантів позбавили можливості просунутися далі в напрямку міста.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця”.

Спочатку в атаку на окупантів пішов український танк, після чого доєдналися штурмовики.

“Танк “Скали” розібрав позиції росіян, а після цього штурмовики ефектно зачистили рештки окупантів, які намагались сховатись в окопах та напівзруйнованих будинках”, – йдеться в повідомленні.

Після цього українські бійці завели групу закріплення на позиції.


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