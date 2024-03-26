Суспільство

Показники народжуваності у світі знизилися вдвічі за 60 років

26 Березня 2024 17:36
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діти
Ілюстративне фото / Getty Images

Нове дослідження прогнозує, що глобальний рівень народжуваності, який знижується в усіх країнах світу з 1950 року, продовжить стрімко падати до кінця століття, що призведе до глибоких демографічних зрушень.

Про це повідомляє ITC з посиланням на CNBC.

Ще у 1950 роках коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, народжених жінкою протягом життя) складав 4,84 — однак до 2021 року знизився більш ніж удвічі до 2.23. У новому дослідженні прогнозується, що у наступні десятиліття він сягне показника на рівні 1,5.

Автори дослідження розглядають багато причин демографічної кризи, і серед них: розширення можливостей для жінок в освіті та працевлаштуванні, а також кращий доступ до контрацепції, зміна цінностей щодо гендерної рівності та самореалізації. Великі витрати на виховання дітей та передбачуваний ризик їхньої смерті — також серед стримуючих факторів.

Народжуваність в Україні

За даними Опендатабот у 2023 році в Україні народилось 187 387 дітей — майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення (у 2021 році народилось 273 772 немовляти).

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку березня заявив про критичну демографічну ситуацію в Україні, яка лише погіршується через війну. За його словами, щоб розв’язати цю проблему, кожна українська родина повинна мати щонайменше троє дітей.

У Раді тим часом розглядають законопроєкт, який передбачає збільшення виплат за дитину з існуючих 41 тис. грн до понад 384 тис. грн. Шмигаль зазначив, що гроші для цього планують залучати з-за кордону.


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