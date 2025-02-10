Подружжя в Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради викрадення дитини

У Німеччині засудили подружню пару, яка у 2024 році вбила двох українок – матір і доньку – щоб викрасти новонароджену дитину.

Суд призначив їм довічне ув’язнення та визнав злочин особливо тяжким, що майже унеможливлює умовно-дострокове звільнення, повідомляє Tagessachau.

За даними слідства, засуджена жінка була одержима ідеєю мати ще одну дитину, а її чоловік, який регулярно вживав амфетаміни, підтримав цей план. У березні 2023 року вона шукала контакти серед українських біженців і вийшла на 27-річну вагітну українку, яка потребувала перекладача.

У день злочину подружжя підсипало жертвам заспокійливе під час спільної вечері в ресторані. 51-річній жінці стало погано, і нападники запропонували відвезти її до лікарні, натомість привезли на озеро, де чоловік кілька разів ударив її по голові й кинув у воду.

Її доньку разом із немовлям злочинці привезли додому, переконавши, що мати у лікарні. Пізніше жінку відвезли до іншого місця, де вбили, а тіло підпалили.

Підозрювані – росіянка та німець.

Викрадену дитину спочатку виховувала прийомна сім’я, а згодом опіку над нею взяла 21-річна тітка. У червні 2023 року вона повернулася з дівчинкою в Україну.