Кримінал

Подружжя в Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради викрадення дитини
10 Лютого 2025 18:27
читать на русском →

У Німеччині засудили подружню пару, яка у 2024 році вбила двох українок – матір і доньку – щоб викрасти новонароджену дитину.

Суд призначив їм довічне ув’язнення та визнав злочин особливо тяжким, що майже унеможливлює умовно-дострокове звільнення, повідомляє Tagessachau.

За даними слідства, засуджена жінка була одержима ідеєю мати ще одну дитину, а її чоловік, який регулярно вживав амфетаміни, підтримав цей план. У березні 2023 року вона шукала контакти серед українських біженців і вийшла на 27-річну вагітну українку, яка потребувала перекладача.

У день злочину подружжя підсипало жертвам заспокійливе під час спільної вечері в ресторані. 51-річній жінці стало погано, і нападники запропонували відвезти її до лікарні, натомість привезли на озеро, де чоловік кілька разів ударив її по голові й кинув у воду.

Її доньку разом із немовлям злочинці привезли додому, переконавши, що мати у лікарні. Пізніше жінку відвезли до іншого місця, де вбили, а тіло підпалили.

Підозрювані – росіянка та німець.

Викрадену дитину спочатку виховувала прийомна сім’я, а згодом опіку над нею взяла 21-річна тітка. У червні 2023 року вона повернулася з дівчинкою в Україну.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Лютого 2025 19:26

Цього тижня очікується приїзд в Україну “серйозних людей” із команди Трампа, – Зеленський
10 Лютого 2025 19:45

НАБУ провело обшуки в Київраді: знайшли понад $6 млн
10 Лютого 2025 19:04

Теракт біля ТЦК у Павлограді: підозрюваним обрали запобіжні заходи
10 Лютого 2025 18:14

Річна інфляція в Україні досягла майже 13%
10 Лютого 2025 15:57

Латвія передасть Україні бронетранспортери Patria
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки