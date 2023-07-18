Суспільство

Подоляк назвав головну мету атаки на Кримський міст

18 Липня 2023 08:59
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подоляк, Кримський міст

В Офісі президента заявили, що головна мета атаки на Кримський міст не досягнута. Ключовим військовим завданням було перерізати залізницю, щоб окупанти не змогли забезпечувати своє угруповання на півдні.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі “Сніданок із 1+1” у вівторок, 18 липня.

“На превеликий жаль, умовний Кримський міст досі існує. На жаль, не виконане ключове військове завдання, яке мало було б. Немає різниці, хто наніс удар по Кримському мосту, але ключове – перерізати саме залізницю, тому що забезпечення російського окупаційного угрупування йде через цю складову – не через автодорогу, а залізницю. Було бажано це знищити”. – сказав він.

Подоляк наголосив, що Кримський міст – це юридично відсутній об’єкт.

“Юридично такого об’єкту немає. Немає сенсу навіть обговорювати, чи можна його знищити, чи ні. Це не має відношення до тероризму.  Це не має відношення до української території під назвою півострів Крим.  Це вже другий ексцес з Кримським мостом… Перших два рази показали, що ця споруда не є захищеною у повному обсязі. Споруда абсолютно беззахисна і в будь-якому випадку буде знищена”, – підсумував політик.


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