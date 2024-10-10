Податки все ж будуть підвищувати: Рада ухвалила новий законопроєкт

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За рішення проголосували 247 народних обранців.

Железняк каже, що Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.

Також Рада не підтримала правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу (міни) між фіз особами.

У ході голосування депутати не підтримали правку, яка підвищувала військовий збір з доходів фізичних осіб та його запровадження для ФОПів. Саме ці норми і становили основу всього закону.