Подарували посмішки та надію: ССО ЗСУ напередодні свят завітали до Харкова

Соціальна реклама

Споконвіків українці вміли єднатися у найскрутніші часи – і сьогодні ця сила єдності відчувається особливо гостро. Саме з такою ідеєю упродовж двох тижнів у публічних локаціях Харкова команда «ССО Рекрутинг» проводила інформаційно-рекрутингові заходи, спрямовані на популяризацію служби в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Напередодні різдвяно-новорічних свят представники ССО зустрічалися з містянами, ділилися власним досвідом і, головне, нагадували: захист України починається з усвідомленого внутрішнього рішення кожного. Розмови були щирими й відкритими – про службу, мотивацію, виклики та відповідальність, яку сьогодні несе кожен, хто обирає шлях воїна.

Попри повітряні тривоги й постійну напругу, харків’яни вкотре довели свою незламність. Мешканці міста виявляли людяність, підтримку й живий інтерес до Сил спеціальних операцій, ставили запитання, дякували військовим і знаходили час для спілкування навіть у непростих умовах прифронтового міста.

Представники «ССО Рекрутинг» прагнули показати, що служба в Силах спеціальних операцій – це не лише про фізичну витривалість, а й про цінності, відповідальність, командну роботу та готовність діяти заради майбутнього України.

А ще, попри війну й постійні виклики, у ці передсвяткові дні спецпризначенці хотіли подарувати людям посмішку та надію, нагадати: навіть після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Харків був, є і буде незламним. Все буде Україна!

Відеосюжет про заходи в Харкові – на YouTube-каналі «ССО Рекрутинг».

Хочеш працювати з найкращими – звертайся до «ССО Рекрутинг»!

сайт

facebook

instagram

telegram канал

Телефон: 0800357174

Адреси офісів ССО Рекрутинг:

Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.

Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35