Суспільство

Початок тижня в Україні буде відносно теплим
17 Листопада 2024 20:59
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Парк Abramovych Sculpture Park, Нова Богданівка, Київська область / Фото Facebook Nikulina Jenia

У ніч на понеділок, 18 листопада, в Україні без опадів, вдень у більшості західних, північних областей і в Криму місцями невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у Криму до 14°.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

У вівторок, 19 листопада, в Україні без суттєвих опадів, вночі в західних областях невеликий дощ та мокрий сніг; вітер південно-західний, 5-10 м/с; на високогір’ї Карпат пориви 15-20 м/с; температура вночі близько 0°; вдень 3-8° тепла, у південній частині до 12°.

У Карпатах вночі помірний сніг, вдень без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 19 листопада без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.


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