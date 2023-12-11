Початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня

Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини, повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що на саміті лідерів ЄС 14 та 15 грудня буде обговорюватись початок переговорів про вступ України до ЄС, надання Києву 50 мільярдів євро економічної підтримки, а також виділення ще 20 мільярдів євро на українську армію.

За даними видання, отримання нової фінансової допомоги від Європи є критично важливим, оскільки зростають сумніви щодо майбутньої підтримки України з боку США.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на переговори про допомогу та розширення ЄС на саміті 14−15 грудня. Він також вимагає від Євросоюзу «стратегічну дискусію» щодо підтримки Києва.

Неназвані дипломати зауважили, що заявки Грузії, Боснії та Герцеговини щодо їх вступу до ЄС Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

Високопоставлені дипломати ЄС вважають, що у разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу можуть перенести на березень 2024 року.

«Ті, хто очікував, що Орбан зрушить з місця, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень за остаточних умов. Інші, однак, побоюються, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати», — зазначає видання.