Побиття хлопця на Київщині: Поліція встановила винуватців

Поліція Київської області розпочала розслідування побиття юнака групою підлітків у Софіївській Борщагівці. Відео інциденту поширювали в Telegram-каналах, повідомили в ГУ Нацполіції Київщини.

За фактом знущання відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Згідно із законодавством, винуватцям загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Інцидент зафіксували поліцейські під час моніторингу соцмереж 25 січня – правоохоронці виявили відео, на якому група підлітків б’є юнака.