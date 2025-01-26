Кримінал

Побиття хлопця на Київщині: Поліція встановила винуватців
26 Січня 2025 16:02
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Затриманий підліток / Фото: Нацполіція
Затриманий підліток / Фото: Нацполіція

Поліція Київської області розпочала розслідування побиття юнака групою підлітків у Софіївській Борщагівці. Відео інциденту поширювали в Telegram-каналах, повідомили в ГУ Нацполіції Київщини.

За фактом знущання відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Згідно із законодавством, винуватцям загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Інцидент зафіксували поліцейські під час моніторингу соцмереж 25 січня – правоохоронці виявили відео, на якому група підлітків б’є юнака.


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