Поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники затримали 11 ухилянтів

Одинадцятьох порушників, які мали намір потрапити до Молдови, затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Старокозаче, що на Одещині.

За інформацією ДПСУ, жителі Харківської, Полтавської, Одеської та Черкаської областей були фоловерами закритого телеграм-каналу, в якому їм пообіцяли організацію безперешкодного виїзду за кордон. Вартість такої послуги для однієї особи складала від 3 до 15 тис. доларів США.

Отримавши відповідні інструкції, молодики прибули до населеного пункту прикордоння, де на них очікував 30-річний водій мікроавтобуса.

“Завдяки вчасно отриманій інформації від місцевого жителя, охоронці кордону запобігли дороговартісному трансферу – групу осіб затримали, щойно останні дістались до обумовленого місця зустрічі поблизу кордону”, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Стосовно “мандрівників” складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

У діях водія водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».