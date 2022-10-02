Поблизу Щастя затримали колону цивільних авто, в яких намагалися втекти окупанти

Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках російські солдати деморалізовані , масово здають в полон та відступають зі своїх позицій.

Про це повідомляють у Генштабі.

30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Військові рф хотіли замаскуватися під цивільних та непомітно проскочити вглиб окупованих регіонів. Не вийшло, військові ЗСУ їх помітили.

Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій “спеціальній військовій операції” на території України.

Також за повідомленням Генштабу за добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів “Shahed”.