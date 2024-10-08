Суспільство

Поблизу метро “Дорогожичі” у столиці прорвало мережу водопостачання: станцію тимчасово закрито
8 Жовтня 2024 13:26
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київ, метро
Ілюстративне фото з відкритих джерел

8 жовтня, у Києві біля метро “Дорогожичі” прорвало міську мережу водопостачання, станція тимчасово закрита.

Про це повідомляє КМДА.

“Через підтоплення підземного переходу станцію метро “Дорогожичі” закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки”, – йдеться у повідомленні.

Водночас тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою.

Крім цього, рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро “Дорогожичі”, обмежено в обох напрямках.


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