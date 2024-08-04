Політика

Поблизу Латвії перехоплено російські Су-30
4 Серпня 2024 14:30
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нато
Російський Су-30 / Фото @Team_Luftwaffe

У суботу, 3 серпня, літаки Швеції та Німеччини перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем. Про це повідомили видання Bild та Військово-повітряні сили Німеччини.

Два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднялися, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували до Латвії, яка є країною НАТО, розповів речник Військово-повітряних сил ФРН.

Російські літаки, за його словами, ймовірно здійснювали політ у зв’язку з навчаннями за участю військових кораблів.

Речник ВПС Німеччини заявив, що на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити. Крім того, план польоту літака не повідомляли заздалегідь, як це зазвичай буває в акваторії Балтійського моря.

Він зазначив, що пілоти російських Су-30 “не співпрацювали” і не реагували на сигнали, але й не поводилися “агресивно”, пише LIGA.net.


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