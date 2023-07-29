По Запоріжжю завдано ракетного удару, загинули двоє людей

Влада Запоріжжя повідомляє про ракетний удар по місту.

“Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення”, – заявив секретар міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітньої установи та супермаркету.

Про постраждалих чиновник не поінформував. При цьому, за його словами, “на місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби”.