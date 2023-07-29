Кримінал

По Запоріжжю завдано ракетного удару, загинули двоє людей

29 Липня 2023 19:14
читать на русском →
запоріжжя, ракетний удар

Влада Запоріжжя повідомляє про ракетний удар по місту.

“Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення”, – заявив секретар міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітньої установи та супермаркету.

Про постраждалих чиновник не поінформував. При цьому, за його словами, “на місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
29 Липня 2023 19:14

По Запоріжжю завдано ракетного удару, загинули двоє людей

29 Липня 2023 20:09

CNN опублікувала репортаж про українські морські дрони
29 Липня 2023 19:04

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення – Генштаб
29 Липня 2023 18:17

ЄС запровадив санкції щодо 5-ти російських інформаційних агенцій
29 Липня 2023 14:11

Понад 100 “вагнерівців” переміщуються в бік кордону з ЄС

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки