По всій території України діятимуть графіки відключень світла протягом дня

23 травня з 00:00 до 24:00 в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується”, – ідеться у повідомленні.

У енергетичній компанії зауважили, що “причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту”.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго.

В Укренерго нагадали, що інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.