По всій Росії знизилась швидкість мобільного інтернету, – ЗМІ

В регіонах Росії спостерігається зниження швидкості мобільного інтернету через брак необхідного обладнання для стільникових мереж. Про це повідомило російське агентство TelecomDaily.

Протягом останнього року швидкість скоротилася з 20 Мбіт/с до 18,7 Мбіт/с. Тим не менш, в Москві спостерігається позитивний тренд, і швидкість зросла більше ніж на 20%.

Що стосується регіонів, то тут резервне обладнання не забезпечує належного рівня зв’язку, і оператори вирішують це, розширюючи діапазон 4G за рахунок частот, призначених спочатку для інших технологій. Гендиректор TelecomDaily, Денис Кусков, пояснює це тим, що всі доступні засоби для підтримки мобільного зв’язку сконцентровані в столиці для мінімізації ризиків скорочення швидкості для Москви.

Використання частот 4G тимчасово вирішує проблему дисбалансу, але для довгострокового вирішення проблеми необхідна заміна мережевого обладнання, яке не постачається через санкції.

Опитування росіян показало, що проблеми існують не лише у віддалених регіонах, але й у Підмосков’ї. Зниження швидкості в регіонах пов’язують із постійним зростанням мобільного інтернет-трафіку і нестачею обладнання. За перше півріччя 2023 року мобільний інтернет-трафік в Росії збільшився на 16%, склавши 19,6 млрд Гб. Однак у Мінцифри РФ стверджують, що проблем не існує.