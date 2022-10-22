По Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що з ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет, більшість із них було збито.

“Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої!”, – написав Володимир Зеленський.

Він опублікував фото з наслідком лише одного прильоту. Зеленський додав, що такі підлі удари по критично важливих об’єктах – це характерна тактика терористів.

“Світ може і повинен зупинити цей терор”, – зазначив президент.

В свою чергу, радник ОП Михайло Подоляк вважає, що Росія наносить такі удари по критичній інфраструктурі, щоб викликати хвилі біженців з України до Європи. І єдиною можливістю для уникнення гуманітарної катастрафи – є термінова передача Україні засобів ППО.

Ударами по 🇺🇦 критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – швидка передача ППО й ракет до неї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 22, 2022