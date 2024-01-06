По Покровську нанесено ракетний удар: понад десять людей загинуло

В Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару.

“Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких”, – йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

За його словами удар був нанесений зенітними ракетами С-300.

“Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться”, – зазначив він.

За даними ДСНС, у Покровську внаслідок обстрілу повністю знищено 2 приватні житлові будинки. В результаті аварійно-рятувальних робіт з-під завалів вдалось врятувати 1 чоловіка. За попередньою інформацією під завалами двох будинків можливе перебування ще 6 людей, з них 2 дітей. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

В с. Рівне Мирноградської МВА внаслідок прямого влучання повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало 6 осіб, з них 3 дітей, пошукові-рятувальні роботи тривають.