Суспільство

По одному із захисних куполів Запорізької АЕС було здійснено атаку невідомим БПЛА: окупанти звинувачують Україну

8 Квітня 2024 09:38
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заес, дрони
ЗАЕС / Getty Images

У МАГАТЕ повідомили, що один із захисних куполів Запорізької АЕС перебував під атакою невідомого дрона. Окупанти звинуватили в атаці ЗСУ, Сили оборони такі закиди заперечують. 

Про це йде мова у матеріалі агентства Reuters та повідомленні на сторінці МАГАТЕ.

За даними корпорації, першу атаку по станції завдали по території неподалік їдальні, через що три співробітники отримали поранення. Водночас у “Росатомі” не уточнили, яку саме зброю було застосовано для завдання удару.

Після цього протягом 30 хвилин дрон здійснив атаку по зоні завантаження вантажу, а згодом ще один БПЛА влучив у купол шостого реактора. У “Росатомі” повідомили, що через атаку дронами три людини отримали поранення, водночас одна з них у важкому стані.

Представники російської окупаційної влади та МАГАТЕ стверджують, що на станції рівень радіації відповідає нормі, а оболонка реактору серйозно не пошкоджена.

“Експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, виїхали на три вражені локації. Вони змогли підтвердити фізичний вплив вибухів дронів, зокрема на одній із шести реакторних будівель станції, де було уражено обладнання для спостереження та зв’язку. Коли вони перебували на даху реактора 6-го енергоблока, російські війська відкрили вогонь по тому, що виглядало як безпілотник, який наближався. Після цього пролунав вибух біля будівлі реактора”, – йдеться у повідомленні.

Команда МАГАТЕ спостерігала залишки безпілотників у цьому та двох інших місцях на станції.

“За межами лабораторії вони побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом, що вказує на щонайменше одну жертву”, – йдеться у заяві.

Експерти агентства протягом дня чули вибухи та стрілянину на місці події. Команда МАГАТЕ також чула кілька вихідних пострілів з артилерії з місця поруч із ЗАЕС.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відкинув звинувачення Москви щодо вірогідної причетності Сил оборони до цього інциденту. За його словами, Україна не має нічого спільного з ударами по станції та не виключив, що мова йде про справу рук самих росіян.


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