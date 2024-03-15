Кримінал

По Одесі били ракетами “Іскандер”, – Сили оборони півдня

15 Березня 2024 15:37
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Російські війська здійснили удар по Одесі, який забрав життя 14 людей, балістикою – ракетами “Іскандер-М” з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

“Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М. Внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об’єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі”, – йдеться у повідомленні.

Як вказано, рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів.

“За наявними даними загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників”, – зазначається у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Одесі. 15 березня 2024 року / Фото: Сили оборони півдня та ДСНС

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