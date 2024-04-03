По об’єктах газової інфраструктури Харківщини завдали майже 200 ударів

Протягом опалювального сезону 2023-2024 років у Харківській області зафіксували майже 200 влучань по об’єктах газової інфраструктури.

Про це “Суспільне Харків” розповів начальник Харківської філії “Газмережі” Дмитро Беспалов.

“Опалювальний сезон закінчився нормально в цілому. На жаль, цей сезон був не менш складним, ніж попередній: було дуже багато ворожих атак на область, особливо наприкінці опалювального сезону — майже 200 влучань загалом було по об’єктах газової інфраструктури. З них майже 140 безпосередньо по житлових будинках. Наприкінці сезону ми маємо пошкодженими чотири дільниці газорозподільних мереж по області”, – сказав Беспалов.

Ситуація в цілому Беспалов назвав контрольованою: “опалювальний сезон ми закінчили”.