Кримінал

По Харкову завдали понад 15 ракетних ударів: місто фактично знеструмлене

22 Березня 2024 06:40
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електроенергія, ракетний удар
Стела з написом "Харків" у центрі міста / Фото: Суспільне

У Харкові зранку 22 березня пролунало понад 15 вибухів. Росіяні розпочали ракетну атаку на місто приблизно о 4.30.

У результаті обстрілу у місті пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють”, – повідомив Синєгубов.

Терехов зазначив, що у Харкові не працюватиме електротранспорт, у місті вводять схему транспорту, розроблену для блекаутів.

Звернень до медиків (станом на 6:00) після ударів по Харкову не було, сказав директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.


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