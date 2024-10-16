Політика

План перемоги Зеленського підштовхує НАТО до “прямого конфлікту” з РФ – Захарова
16 Жовтня 2024 18:14
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мзс, рф
Марія Захарова / Фото з відкритих джерел

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що План перемоги України, який Володимир Зеленський сьогодні презентував у Верховній Раді, “підштовхує”  НАТО до “прямого конфлікту” з Москвою.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Захарова сказала, що Зеленський “не може покладатися на західних партнерів”, а План нібито призведе до катастрофи українського народу.

“Він (План перемоги, – ред.) підштовхує НАТО до прямого конфлікту з нашою країною… Я можу просто сказати Зеленському, якщо він не знає… Партнери київського режиму вже продемонстрували, як вони бачать Україну в архітектурі безпеки: вони бачать Україну в труні, а також українських громадян у могилі”, – прокоментувала речниця МЗС РФ.


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