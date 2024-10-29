Суспільство

Північнокорейські війська вже в Україні – CNN
29 Жовтня 2024 21:13
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

“Невелика кількість” військових КНДР вже в Україні.

Про це з посиланням на два джерела повідомив телеканал CNN.

За словами одного зі співрозмовників CNN у західній розвідці, “схоже, багато з них (військових Північної Кореї, що прибули до Росії. – Ред.)” уже перебувають на території України.

Американський посадовець у розмові з телеканалом сказав, що США поки не мають підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.

Джерела CNN зазначають, що більшість північнокорейських військових, відправлених у Росію, є силами спеціального призначення, й оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.

Вони також очікують, що принаймні частина солдатів КНДР дезертирує зі своїх підрозділів, як тільки потрапить на поле бою, а мовний бар’єр з росіянами стане значною перешкодою для здійснення операцій.

Один із західних посадовців сказав CNN, що кількість військових Північної Кореї, залучених до російської війни проти України, “може зрости”.

“Союзники і партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та будуть активно ділитися розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського регіонів і не тільки”, – додав він.


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