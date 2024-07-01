Суспільство

Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет
1 Липня 2024 07:31
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корея, ракети
Балістична ракета / DE

Північна Корея запустила дві балістичні ракети у напрямку Японського моря.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Ракети військові КНДР запустили з проміжком у 10 хвилин у північно-східному напрямку із міста Янгіон на південному сході Північної Кореї.

Зазначається, що перша ракета полетіла 600 км, а друга – лише 120 км, оскільки під час польоту із нею трапилася якась аномалія. 

Представник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун повідомив на брифінгу, що друга ракета зазнала невдачі на початковому етапі польоту.

Південнокорейські ЗМІ із посиланням на власні джерела пишуть про падіння уламків цієї ракети на території КНДР.


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