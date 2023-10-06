Політика

Північна Корея постачає артилерію до РФ

6 Жовтня 2023 18:59
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зброя, корея, рф

КНДР передала Росії артилерію для війни проти України.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на американського посадовця.

“Поки незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю”, — пишуть журналісти.

У матеріалі припускається, що підтримка Пхеньяном Москви, “схоже, стала кульмінацією” вересневого саміту, коли лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав до РФ, аби зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

Як зазначає CBS News, “багато хто очікував, що Кім попросить у Путіна грошей та їжу, щоб підтримати економіку Північної Кореї, в обмін на підтримку вторгнення Росії в Україну, а також на зброю”.

Тоді ж неназваний посадовець з Південної Кореї висловив побоювання, що КНДР отримає від РФ технології, необхідні для виготовлення атомних субмарин та більш досконалих далекобійних ракет.


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