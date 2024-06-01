Кримінал

Північна частина Вовчанська практично стерта з лиця землі

1 Червня 2024 15:32
Вовчанськ
Панорама Вовчанська / Фото з відкритих джерел

Північна частина Вовчанська за три тижні практично стерта ворожою артилерією. Як повідомляє DeepState, супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності.

Супутникові знімки Вовчанська та Донецька в порівнянні / Фото DeepState

Натомість Донецьк продовжує жити мирним життям. За 10 років крику пропагандистів та куплених за рублі європейських політиків та митців, місто практично не змінилося. Так, вже немає аеропорту та прилеглих будинків, але решта міста навіть в 2022 році відчувала лише вильоти. Росіяни регулярно прикривалися і прикриваються, виставляючи розрахунки в житлових масивах Донецька.

“Міські бої у Вовчанську тривають, хоч їх динаміка поступово почала спадати”, – йдеться у дописі проєкту DeepState.


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