Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з Північною Кореєю

У середу Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з Північною Кореєю від 2018 року.

Про це повідомляє Reuters.

Пакт між країнами, відомий як Всеосяжна військова угода, спрямований на деескалацію напруженості між ними, був підписаний на саміті 2018 року. Однак КНДР порушила домовленості, через що Південна Корея заявила про посилення спостереження на кордоні.

У відповідь міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які воно призупинило в рамках угоди.

“Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії. Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між Північчю та Півднем станеться безповоротне зіткнення”.