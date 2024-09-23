Південна Корея попередила КНДР “військовими діями” за кулі зі сміттям

Якщо Північна Корея продовжить перекидати повітряні кулі зі сміттям через кордон, Південна Корея вживатиме суворих військових заходів.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що остання партія наповнених сміттям повітряних куль у понеділок, 23 вересня, перервала роботу головного південнокорейського міжнародного аеропорту Інчхон більш ніж на 90 хвилин. Це сталося на тлі зростання напруженості на мілітаризованому корейському кордоні в останні місяці.

“Наші військові вживатимуть суворих військових заходів, якщо повітряні кулі зі сміттям Північної Кореї продовжуватимуть серйозно загрожувати безпеці нашого народу або якщо буде вважатися, що вони перетнули межу”, — йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї в понеділок.

У комітеті відмовилися уточнити, які саме заходи розглядаються.

Офіційні особи Південної Кореї раніше заявляли, що будуть суворо поводитися з КНДР, якщо її народу буде завдано будь-якої шкоди. При цьому, як відзначає Bloomberg, для офіційних осіб незвично говорити про військову відповідь у відповідь на повітряні кульки зі сміттям.

З кінця травня Північна Корея відправила через кордон понад 5500 повітряних куль, наповнених сміттям, на знак обурення спільними військовими навчаннями Південної Кореї та США та іншими діями на кордоні, на які Пхеньян давно скаржився як загрозу його суверенітету.

Як пише Bloomberg, повітряні кулі стали неприємністю для Сеула та прилеглих районів, деякі з них викликали пожежі. Але Південна Корея утримувалася від їх збивання через імовірне поширення шкідливих матеріалів або побічної шкоди густонаселеним районам від пострілів. Більшість повітряних куль із Північної Кореї досі містили такі предмети, як макулатура, недопалки та деталі взуття.