Політика

Після замаху на Трампа штаб Байдена змінив передвиборчу стратегію – Reuters
15 Липня 2024 09:46
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байден, вибори, трамп
Джо Байден / Getty Images/Global Images Ukraine

Після замаху на Дональда Трампа штаб Джо Байдена змінив передвиборчу стратегію.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, штаб Байдена вирішив відмовитись від словесних нападок на колишнього президента і зосередитись на посланні єдності.

За кілька годин після суботньої стрілянини кампанія Байдена зняла телевізійну рекламу і призупинила інші політичні комунікації, в тому числі ті, що висвітлювали травневе визнання Трампа винним у кримінальному злочині в суді штату Нью-Йорк, пов’язаному з виплатою грошей за мовчання порнозірці, щоб запобігти секс-скандалу напередодні виборів у США 2016 року.

 Представник передвиборчого штабу Байдена повідомив, що у понеділок чинний президент дасть інтерв’ю NBC News.

Після цього Національний комітет Демократичної партії і кампанія “продовжать протягом тижня проводити контраст між нашим позитивним баченням майбутнього і ретроспективним порядком денним Трампа і республіканців”, розповів представник штабу Байдена.

Інший представник кампанії сказав, що голова Національного комітету Демократичної партії Хайме Гаррісон зателефонував голові Республіканського національного комітету Майклу Вітлі, щоб запропонувати допомогу і спробувати знизити політичну температуру.

“Це (замах на Трампа – Ред.) все змінює. Ми все ще оцінюємо. Буде набагато складніше висувати звинувачення проти Трампа…Президент намагається знизити температуру”, – додав представник штабу Байдена.

Представники передвиборчої кампанії Байдена заявили, що очікують, що замах на Трампа зменшить тиск з боку демократів у Конгресі, які вимагають від 81-річного президента відмовитись від участі у виборах.

Інші джерела в Демократичній партії вважають, що це надмірний оптимізм.


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