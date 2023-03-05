Після успішного українського контрнаступу Путіна можуть вимести з Кремля, – ексглава Генштабу Британії

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт закликав Захід докласти стільки зусиль, щоб війна Росії проти України була закінчена вже в цьому році.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

“Відверто кажучи, я вважаю, що ми зробили недостатньо. Ми повинні зробити якомога більше для того, щоб ця війна була завершена цього року”, – сказав Даннат.

На його думку, Україна може провести успішний контрнаступ наприкінці весни – на початку літа, “за умови, що це буде добре сплановано і доведено до кінця, а ми продовжимо надавати їм стільки обладнання та боєприпасів, скільки вони потребують”.

Даннат упевнений, що у такому випадку цього року є реальний шанс досягти вирішального результату на полі бою.

“Я не один вважаю, що кілька вирішальних ударів, завданих у певних точках на цьому дуже розтягнутому фронті по російській армії, цілком можуть мати ефект зламати моральний дух російського солдата і зламати хребет російській армії. Справа в тому, що вам не обов’язково розбивати армію грунтовно всюди на полі бою. Ви просто повинні переконати достатню кількість солдатів, що вони програли, і коли вони думають, що програли, вони програли”, – зауважив Даннат.

Щодо Путіна він сказав, що незадоволені генерали можуть прогнати його з Кремля.

“Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде достатньо добре спланований, підтриманий і виконаний, що Путін не буде в змозі приймати занадто багато рішень самостійно, що якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком ймовірно, що його також виметуть з Кремля.

І ви також повинні поставити питання, яке всі ставлять: якщо це не буде Путін і Кремль, то хто ж це буде? Ну, чесно кажучи, я не знаю відповіді на це питання. Але я б сказав, що, на мою думку, група людей, група лідерів, які найбільше незадоволені в Росії на цей момент, – це вищий генералітет”, – сказав Даннат.