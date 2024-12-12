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Після удару по аеродрому в Таганрозі десятки окупантів були поранені, – ЗМІ
12 Грудня 2024 11:42
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війна, росія
Твердопаливний двигун ракети ATACMS / Фото з соцмереж

Унаслідок ракетної атаки на російське місто Таганрог було поранено 41 російського військовослужбовця, один загинув. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

У результаті атаки були пошкоджені авіаремонтний завод та військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-го авіаційного полку.

Міноборони РФ підтвердило факт удару по військовому аеродрому в Таганрозі ракетами ATACMS. У заяві зазначено, що дві ракети “були збиті ЗРК “Панцир”, а решта “відхилена засобами радіоелектронної боротьби”.

Але через “падіння фрагментів ракет” постраждав особовий склад, посічені уламками дві будівлі на технічній території аеродрому, три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому стоянці.


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