Після удару по аеродрому в Таганрозі десятки окупантів були поранені, – ЗМІ

Унаслідок ракетної атаки на російське місто Таганрог було поранено 41 російського військовослужбовця, один загинув. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

У результаті атаки були пошкоджені авіаремонтний завод та військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-го авіаційного полку.

Міноборони РФ підтвердило факт удару по військовому аеродрому в Таганрозі ракетами ATACMS. У заяві зазначено, що дві ракети “були збиті ЗРК “Панцир”, а решта “відхилена засобами радіоелектронної боротьби”.

Але через “падіння фрагментів ракет” постраждав особовий склад, посічені уламками дві будівлі на технічній території аеродрому, три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому стоянці.