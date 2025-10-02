Після смертельної зливи в Одесі синоптики попереджають: екстремальні опади загрожують іншим містам України

30 вересня Одесу накрила потужна злива, яка спричинила масштабну повінь та призвела до загибелі дев’яти людей. Вода затопила вулиці, знеструмила цілі райони й паралізувала рух у місті. Це стало першим випадком, коли негода в Одесі забрала життя цілої родини.

Метеорологи застерігають, що подібні явища ставатимуть нормою через зміну клімату. «Міста України мають готуватися вже зараз до повторення подібних катастроф», – наголосив синоптик Володимир Бабак, зазначивши, що інфраструктура більшості населених пунктів не витримує рекордних обсягів опадів.

Причини трагедії пов’язані й зі станом зливової системи. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер ще у 2024 році вимагав від міської влади вирішити проблему водостоку, проте кардинальних змін не відбулося. Мер Геннадій Труханов після останньої зливи заявив, що навіть справна система не змогла б впоратися з опадами, які випали за сім годин.

Разом з тим у вересні влада міста звітувала про реконструкцію колектора в Аркадії. Втім, масштабні проблеми з водовідведенням лишаються нерозв’язаними, що знову поставило питання до готовності міста протистояти екстремальним опадам.

Експерти підкреслюють: адаптація до змін клімату та інвестиції в інфраструктуру стають критично важливими для безпеки українських міст.