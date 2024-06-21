Політика

Після розпуску парламенту Франції рейтинг Макрона обвалився
21 Червня 2024 10:57
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макрон, франція
Еммануель Макрон / BBC

Після рішення Емманюеля Макрона розпустити парламент його рейтинг впав на шість пунктів 

Про це свідчить опитування, проведене BVA Xsight для RTL.

Опитування показало, що 26% респондентів добре ставляться до Макрона, що на 6 пунктів менше, ніж було у травні.  74% опитаних (+6 пунктів) сказали, що мають про нього погану думку. 

За даними RTL, Макрон ще ніколи не був настільки непопулярним, навіть у квітні 2023 року, в розпал протестів проти пенсійної реформи, і в листопаді 2018 року, в розпал руху “жовтих жилетів”. 

Що стосується рішення про розпуск Асамблеї, то 59% вважають, що глава держави не діє відповідально, а 54% вважають, що це не прояснить політичну ситуацію і не пожвавить демократичні дебати (53%).

Переважна більшість французів не хочуть, щоб Макрон брав участь у загальній виборчій кампанії (70%).

У середу та четвер соціологи опитали 1 003 особи онлайн. Похибка становила близько 2,5 пунктів.

Макрон розпустив Національні збори на початку цього місяця і призначив позачергові парламентські вибори після того, як його політсила зазнала поразки на виборах до Європейського парламенту. 


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