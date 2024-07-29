Політика

Після розгрому “вагнерівців” туареги сфотографувалися з прапором України
29 Липня 2024 17:20
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Після розгрому найманців із “ПВК Вагнера” у Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором, пише Kyiv Post.

Знімок опинився у розпорядженні журналістів: “Ймовірно, у такий спосіб туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка, як відомо, переслідує “вагнерівців” повсюди на Африканському континенті”.

Джерела в силах оборони та безпеки України підтвердили автентичність фото.

“Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК “Вагнер”, – розповів співрозмовник видання.

Туареги з прапором Україні після розгрому колони “вагнерівців” у Малі / Фото Kyiv Post

Україна всебічно підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з терористами ПВК “Вагнер”.

Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону заявив, що “повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців”, додавши, що “про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде”.

Армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. У суботу туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК “Вагнер”.

Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п’ятницю – 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків “Вагнера”, інші ж потрапили в полон.

Окрім десятків росіян із “ПВК Вагнера”, вбитих або взятих у полон на півночі Малі, ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.


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