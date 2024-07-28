Десятки “вагнерівців” були вбиті повстанцями в Малі

Повстанці-туарегі з півночі Малі заявили, що за два дні боїв біля алжирського кордону вони вбили й поранили десятки солдатів і найманців Вагнера, передає Reuters.

Повстанський рух “Постійна стратегічна платформа миру, безпеки і розвитку” (CSP-PSD) у своїй заяві в суботу повідомив, що під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п’ятницю вони захопили бронемашини, вантажівки та автоцистерни.

Повстанці також заявили, що пошкодили гелікоптер, який розбився в місті Кідал, розташованому за сотні кілометрів від них.

Уничтоженные вагнеровцы, пытавшиеся штурмовать город Тинзаутин, Мали. Также был потерян один вертолет Ми-24 и несколько ББМ MRAP. pic.twitter.com/QFzilhlgUR — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) July 27, 2024

Малійська армія повідомила у своїх заявах, що двоє солдатів загинули і 10 отримали поранення. За словами представників армії, один з її гелікоптерів розбився в Кідалі в п’ятницю під час виконання планового завдання, але ніхто не загинув.

Кілька російських військових блогерів повідомили в неділю, що щонайменше 20 осіб із групи Вагнера було вбито в засідці біля кордону з Алжиром.

Медіаресурси, пов’язані з “вагнерівцями”, повідомили, що під час проведення спільної операції з малійською армією колона найманців ПВК “Вагнер” потрапила в засідку туарегів. Підбито кілька одиниць техніки, а також вертоліт Мі-24, який намагався прикрити бойовиків.

Щонайменше 20 вагнерівців загинули, також туареги взяли в полон поранених. За даними російських воєнкорів, під час бою загинув автор пов’язаного з ПВК “Вагнер” телеграм-каналу Grey Zone із позивним “П’ятисотий” (за уточненою інформацією, його позивний – “Білий”. ДШРГ “Русич” публікує ім’я автора – це Микита Федянін). Повідомлення в каналі Grey Zone не оновлюються з 23-го липня.

Повідомляється, що спільну операцію проводили в пустелі на півночі Малі. Зазвичай у таких ситуаціях туареги йшли в сусідній Алжир, але потім поверталися. Однак цього разу спільно з алжирцями туарегів заблокували, підключили авіацію. Але авіація не змогла відпрацювати через піщану бурю. І туареги змогли відрізати одну з колон і контратакувати.

ПВК “Вагнер” перебуває в Малі щонайменше з 2021 року і діє на боці урядових сил.

Туареги – етнічна група, що проживає в регіоні Сахари, зокрема в північній частині Малі. Багато з них вважають себе знедоленими малійським урядом.

У 2012 році угруповання туарегів почало повстання проти хунти Малі, але згодом повстання було перехоплено ісламістськими угрупованнями.

У 2015 році воно підписало мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.