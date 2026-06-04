Після рішення суду Трамп готує нові тарифи для понад 60 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила нові пропозиції щодо тарифів для більш ніж 60 країн після того, як попередній тарифний режим був скасований Верховним судом. У Білому домі також запропонували пом’якшити частину мит на продукцію зі сталі, алюмінію та міді.

Про це пише Politico.

Адміністрація Трампа запропонувала нові мита для понад 60 країн після проведення торгівельних розслідувань. У багатьох випадках запропоновані ставки є нижчими за тарифи, які Білий дім запровадив торік.

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Також Білий дім оголосив про подальше скорочення мит на товари, виготовлені зі сталі, алюмінію та міді, щоб зменшити навантаження на аграрний та виробничий сектори.

Раніше торговий представник США Джеймісон Грір оприлюднив результати одного з розслідувань, за підсумками якого було зроблено висновок, що 60 торгівельних партнерів США недостатньо протидіють використанню примусової праці у своїх ланцюгах постачання.

На цій підставі Грір рекомендував запровадити тариф у 12,5% для 44 країн. Для Європейського Союзу, Канади, Мексики, Великої Британії та інших держав, які мають відповідні обмеження щодо товарів, виготовлених із використанням примусової праці, запропоновано ставку 10%.

Водночас адміністрація продовжує окремі торгівельні розслідування щодо низки країн, зокрема Китаю, держав ЄС та країн Південно-Східної Азії.

За даними видання, США також переглядають дію тарифів на окремі категорії товарів. Раніше адміністрація виключила з-під дії мит понад тисячу видів сільськогосподарської продукції, яка не виробляється в США, а також частково пом’якшила тарифи на деякі товари зі сталі, алюмінію та міді.