Після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці у Парижі  

Тисячі протестувальників проти перших результатів екзитполів парламентських виборів, згідно яких перемагає ультраправа партія “Національне об’єднання” на чолі Марін Ле Пен.

Про це пишеп France 24.

Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами “проти фашизму” та проти “вкрай правих”. Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.

Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок “фашисти геть”.