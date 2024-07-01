Політика

Після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці у Парижі  
1 Липня 2024 07:11
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вибори, франція
Прапор Франції / AP

Тисячі протестувальників проти перших результатів екзитполів парламентських виборів, згідно яких перемагає ультраправа партія “Національне об’єднання” на чолі Марін Ле Пен.

Про це пишеп France 24.

Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами “проти фашизму” та проти “вкрай правих”. Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.

Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок “фашисти геть”.


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Після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці у Парижі  
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